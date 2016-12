Vinder: »Skulle jeg begynde forfra, ville jeg vælge at blive læge igen«

Dagens Medicin: Hvordan har I arbejdet med at forbedre kvaliteten på jeres afdeling det seneste år?

»I 2011 gik Dansk Melanom Database fra at være en forskningsdatabase til at blive en klinisk kvalitetsdatabase, og vi overgik til online-registrering. Det var en omvæltning, som vi stadig arbejder med at få til at falde i hak. Hos os er det arrangeret sådan, at den enkelte læge selv har ansvar for at indtaste data. Det medfører en risiko for forglemmelser, så vi har arbejdet med at gøre dataregistrering til en vane – også for afdelingens nytilkomne læger.«

Hvor mener du, at I har rykket jer mest?

»Generelt har vi skærpet opmærksomheden på registrering og er blevet mere fokuserede på at holde de ting, vi gør i det daglige, op mod indikatorerne i årsrapporten og databasen.

Desuden ser vi, at kræftpakkerne har effektiviseret forløbene og lagt dem i faste rammer. F.eks. har vi indført regelmæssige scanninger af patienter med høj risiko for recidiv. Behandlingsteknisk er det ikke inden for kirurgien, de store fremskridt er sket. Det er på det medicinske område, at immunterapien har revolutioneret behandlingen.«

Hvor er der stadig plads til forbedring?

»Registrering af data om opfølgningen af patienter er et svagt punkt, som det er vigtigt, at vi får styrket. Fremadrettet er det planen at indføre nye indikatorer i databasen, som forholder sig til opfølgningsforløbene og de tiltag og undersøgelser, der gøres her.«

Hvordan arbejder I med at sikre kvaliteten i det daglige arbejde?

»Vi laver jævnligt udtræk fra databasen for at få et overblik over eventuelle fejl og mangler, så vi kan rette op på dem løbende. Vi har en ambition om at kigge på de såkaldte mangellister én gang om måneden, da det er vigtigt for os, at data registreres så tidstro som muligt. Vi følger op på ‘huller’ i kvaliteten på vores møder og sørger for, at de relevante mennesker får besked.«

Er der nogle af de kvalitetstal, I skal indberette, som er spild af tid?

»Nej, de indikatorer, der er i databasen, er udtryk for faglig enighed i styregruppen. Så dem bør vi fortsat følge, og så har vi i styregruppen planer om at udvide antallet af indikatorer, f.eks. i forhold til opfølgning. Det kan være svært at finde tiden til registrering i en travl hverdag, men udfordringen er at synliggøre, at der skal afsættes flere ressourcer. Der er afsat penge til centrale databaser, men de enkelte afdelinger har ikke fået ressourcer. «

Hvornår har du sidst følt dig som en vinder?

»Jeg havde for nylig en patient, som to uger før termin fik fjernet et mistænkeligt modermærke. Det var ikke til at rumme, at hun måske var livsfarligt syg med tvillinger i maven. Heldigvis viste mikroskopien, at det ikke var kræft. Da jeg gav svaret, følte jeg mig som en vinder. Jeg er med tiden gået fra at være behandler til også at være ‘ressourceperson og forbindelsesofficer’. Jeg rådgiver om komplekse patienter og får samarbejdet mellem vores og andre afdelinger til at forløbe smidigt. Det er også en sejr for mig, når patientforløbene glider.«

Kan du give mig et eksempel på, hvornår du sidst har grinet over noget på arbejdet?

»Jeg griner hver dag. Vi har arbejdet meget bevidst med at forebygge konflikter, skabe godt samvær og et rart klima på afdelingen. Og det er lykkedes! God stemning er en faktor, der ikke kan måles, men det er tydeligt, at alle på afdelingen har det godt sammen og er glade for at være her – det mærker de unge læger også.«

Hvis du ikke var læge, hvad ville du da bruge tiden på?

»Da jeg var yngre, ville jeg enten være læge eller advokat. Jeg kom i erhvervspraktik i en uge på et advokatkontor, og jeg har aldrig kedet mig så meget! Så jeg blev læge, og det har jeg aldrig fortrudt. Skulle jeg begynde forfra, ville jeg vælge at blive læge igen.«