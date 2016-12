Vinder: »Alle patienter gennemgås med tipunkts tjekliste«

Dagens Medicin: Hvordan har I arbejdet med at forbedre kvaliteten på jeres afdeling det seneste år?

»Vi har bl.a. lavet en udskrivnings-lounge, hvor patienten sammen med en udskrivnings-sygeplejerske gennemgår udskrivningsnotat, indlæggelsen samt medicinliste. Her prøver vi at optimere inhalationsmedicinen og drøfte ‘KRAM’-faktorer, dvs. kost, rygning, fysisk aktivitet og alkohol for at sikre en tryg udskrivelse og nedbringe antallet af genindlæggelser. Derudover har vi sikret, at de udskrevne patienter ses i ambulatoriet efter fire-seks uger. Det lykkedes os at få en hurtigere afslutning af kroniske patienter i ambulatoriet til egen læge efter et-to besøg, hvilket giver bedre kapacitet til opfølgning på de akut indlagte patienter. Vi har højt kvalificerede sygeplejersker i ambulatoriet med Hanne Hansen i spidsen.«

Hvor mener du, at I har rykket jer mest?

»Vi har fokuseret meget på på FUD (forventet udskrivningstidspunkt) og har reduceret liggetiden. På en elektronisk tavle gennemgår vi hver morgen de enkelte forløb og har en tjekliste med 10 punkter – hvad skal vi første, anden og tredje dag? Det giver rettidig omhu ift. kontakt med hjemmeplejen, så de er klar til at modtage patienten. Fokus på FUD giver optimering af forløb med reduktion af spildtid.«

Hvor er der stadig plads til forbedring?

»Patienterne ligger under de nuværende rammer på to- og firesengs stuer, men når vi primo 2018 flytter vi ud i et nybygget sygehus, tildeles alle patienterne enestue, og rammerne bliver bedre for konsultationsstuegang. Det giver tryghed og tillid til den faglige behandling, hvis patienterne oplever engagerede og nærværende medarbejdere, og det vil de nye rammer med enestue hjælpe til at sikre.«

Hvordan arbejder I med at sikre kvaliteten i det daglige arbejde?

»Hver morgen gennemgår vi alle patienter på et tværfagligt tavlemøde, hvor vi via en tjekliste sikrer planen for fortsat udredning og behandling. Kl. 12 mødes alle stuegangsgående læger på mit kontor, hvor vi på en stor skærm gennemgår alle patienterne. Det giver mig god mulighed for supervision af de yngre læger, således at jeg som ansvarlig overlæge kan sikre, at der er en plan for fortsat udredning og behandling af alle patienterne.«

Er der nogle af de kvalitetstal, I skal indberette, som er spild af tid?

»Nej. Vi har løbende lavet arbejdsgange, der tilgodeser målingen af de relevante indikatorer, både i afdelingen og i ambulatoriet.«

Hvornår har du sidst følt dig som en vinder?

»Det gjorde jeg, da jeg udskrev en tilfreds patient i går. En KOL-patient, der roste personalet og fagligheden i afdelingen.

Patienten syntes, der var en god stemning og beundrede plejepersonalet, som på trods af travlhed viste omsorg og kvalitet i behandlingen. Jeg kan love dig for, at jeg overleverer den melding til personalet, og jeg tror også, at der stod en kage ude i personalestuen fra patienten. «

Kan du give mig et eksempel på, hvornår du sidst har grinet over noget på arbejdet?

»På trods af svært syge og dårlige patienter har vi humoren med på arbejdet og får os tit en sund latter – oftest af os selv!«

Hvis du ikke skulle arbejde som læge, hvad ville du da bruge tiden på?

»Jeg synes jo, at det at være læge er verdens bedste job med verdens bedste muligheder, så jeg kan simpelthen slet ikke forestille mig andet. Hvis jeg ikke skulle være læge, ville jeg fortsat foretrække et liv, hvor jeg fungerer i relation til mennesker – det giver identitet og indhold fagligt og personligt.« nanne-line