Vinder:  »Jeg kunne godt tænke mig, at der blev mere tid til patienterne« 

Hvordan har I arbejdet med at forbedre kvaliteten på jeres afdeling det seneste år?

»Siden den seneste årsrapport fra Sclerosebehandlingsregistret udkom, er vi overgået til en ny kvalitetsdatabase. Det har gjort stor forskel i forhold til kvalitetssikring. I den tidligere database (KMS) indtastede vi data uden at bruge dem i det daglige. Den nye database (COMPOS) er mere interaktiv, og vi kan bruge den som et kvalitetsredskab i dagligdagen. F.eks. giver den os et grafisk overblik over de forskellige patientforløb.«

Hvor mener du, at I har rykket jer mest?

»Den medicinske behandling af sklerose er i hastig udvikling. For nogle år siden brugte vi store ressourcer på at skifte mange af vores patienter fra injektions- til tabletbehandling. Den bølge er ovre, men næste store ‘ryk’ er lige om hjørnet. I 2017 kommer to nye antistofbehandlinger på markedet, Daclizumab og Ocrelizumab. Så der sker meget på det medicinske område, og det kræver, at vi hele tiden er omstillingsparate.«

Hvor er der stadig plads til forbedring?

»I vores arbejde skal vi på én og samme tid forholde os til RADS’ guidelines og patienternes individuelle behov. Jeg kunne godt ønske mig, at den sidste del fik mere opmærksomhed. Patienterne er i lange behandlingsforløb hos os, og det er vigtigt at prioritere medinddragelse og dialog. Men det er svært at nå, når effektivisering og administration fylder så meget.«

Hvordan arbejder I med at sikre kvaliteten i det daglige arbejde?

»Vi er et lille team, der kender hinanden og afdelingens procedurer ud og ind. Vi er gode til at holde hinanden i ørerne. Hvis jeg f.eks. glemmer at bestille en scanning, så lægger sekretæren en påmindelse til mig. Og hvis sygeplejersken er i tvivl om et blodprøvesvar, så hiver hun fat i mig med det samme. Vores tætte samarbejde gør, at vi hurtigt kan omsætte tanke til handling og sikre kvaliteten i det daglige.«

Er der nogle af de kvalitetstal, I skal indberette, som er spild af tid?

»Vi skal registrere de patienter, der får foretaget rutineblodprøver. Der er diskrepans mellem de tal, vi indberetter, og de tal, der optræder i årsrapporten, og vi har derfor diskuteret relevansen af indikatoren. Med det omtalte skift i de medicinske behandlingsmuligheder vil det desuden være naturligt, at nogle indikatorer med tiden falder bort, mens nye vil komme til.«

Hvornår har du sidst følt dig som en vinder?

»Vi havde for nylig en patient, som kom ind efter at have haft et alvorligt attack. Patienten havde voldsomme symptomer. Vi fik ham hurtigt indlagt, han blev MR-scannet, og vi igangsatte et behandlingsskift – og allerede to og en halv uge senere begyndte han i den nye behandling. Den slags effektive og velorganiserede patientforløb får mig til at føle mig som en vinder.«

Kan du give mig et eksempel på, hvornår du sidst har grinet over noget på arbejdet?

»Vi griner og smådriller hinanden meget i det daglige. Jeg er født syd fra grænsen og flyttede til Danmark i 2007, så jeg bliver ofte drillet med min udtale og tyske grundighed. Og omvendt driller jeg mine kolleger med deres sønderjyske sprog-finurligheder.«

Hvis du ikke skulle arbejde som læge, hvad ville du da bruge tiden på?

»Inden jeg valgte at læse medicin, overvejede jeg at blive gymnasielærer. Jeg kan godt lide at undervise og supervisere, så det ville jeg nok bruge min tid på, hvis jeg skulle lægge lægefaget på hylden.« n