Planlægning af uddannelsesaktiviteter for unge reumatologer er en vigtig del af EULAR for Dansk Reumatologisk Selskabs formand, Mette Holland-Fischer.

Formandsskabet for Dansk Reumatologisk Selskab forpligter for overlæge Mette Holland-Fischer, Aalborg Universitetshospital. Posten betyder, at hun på årets EULAR-kongres skal deltage i mange møder for de europæiske, nationale selskaber. Mette Holland-Fischer sidder også i flere stående udvalg under EULAR, herunder det som beskæftiger sig med planlægning af uddannelsesaktiviteter for især yngre reumatologer. »Vi bruger kongressen […]