Victoza fjerner forstadier til type 2-diabetes hos patienter med skizofreni

Patienter, der lider af overvægt og prædiabetes som følge af behandling med antipsykotisk medicin, kan reducere begge dele ved at tage et dagligt skud af GLP-1-analogen Victoza. Det viser nyt dansk studie.

Diabetesmidlet Victoza (liraglutid) normaliserer blodsukkerreguleringen og tage toppen af vægten hos patienter, som på grund af antipsykotisk behandling med f.eks. clozapin og olanzapin har udviklet fedme og prædiabetes. Det er hovedkonklusionen på et nyt studie, der er gennemført i et dansk forskningssamarbejde mellem Region Hovedstadens Psykiatri og Center for Diabetesforskning på Gentofte Hospital.

»Studiet viser, at Victoza effektivt hjælper de patienter, der på grund af deres antipsykotiske behandling er blevet overvægtige og har udviklet forstadier til diabetes,« siger professor i diabetes, klinikchef Tina Vilsbøll fra Steno Diabetes Center Copenhagen.

»Effekten opretholdes, så længe patienten tager sine daglige injektioner af Victoza. Her kan selv en beskeden vægtreduktion markant forbedre patientens diabetiske og metabole komplikationer,« siger professor i psykiatri Anders Fink-Jensen fra Region Hovedstadens Psykiatri.

At finde en måde at behandle disse patienters prædiabetes på er ifølge de to forskere på høje tid. Patienter med skizofreni, der er i behandling med antipsykotisk medicin, dør 15-20 år før gennemsnitsdanskeren. En del af denne overdødelighed skyldes somatiske sygdomme som f.eks. diabetes og hjerte-kar-sygdomme, der oven i købet ser ud til at blive forstærket af visse antipsykotika som clozapin og zyprexa. Problemet kan ikke altid mindskes ved at skifte patienterne til andet et antipsykotisk lægemiddel, da clozapin gives til de patienter, hvor andre antipsykotiske lægemidler ikke har været tilstrækkeligt effektive. Hvis man prøver at skifte patienterne væk fra det igen, risikerer de således at blive dårlige.

»Vi står i den underlige situation, at det mest effektive præparat også er det, der giver de værste metaboliske bivirkninger,« siger Anders Fink-Jensen, der understreger, at de antipsykotiske lægemidler er medvirkende årsag til, at mange med skizofreni i dag kan leve et meningsfuldt liv.

»Lægemidlernes antipsykotiske effekt kommer derfor i første række. Næste skridt bliver at behandle patienterne for alt det, der følger med i form af prædiabetes, overvægt, forhøjet blodtryk og hjertekarsygdomme, så de ikke dør før tid,« siger Anders Fink-Jensen.

I det randomiserede studie inkluderede forskerne lidt over 100 patienter, hvor halvdelen fik tildelt daglige injektioner med Victoza gennem 16 uger, mens resten fik placebo. Behandlingens effekt blev målt ved at måle forsøgspersonernes evne til at omsætte sukker i forbindelse med en sukkerbelastning. Studiet dokumenterede, at 64 pct. af de patienter, der blev behandlet med Victoza efter de 16 uger havde fået normaliseret sin evne til at omsætte sukker. Blandt de patienter, der fik placebo var det kun 16 pct.

Selv om forskerne har opnået så overbevisende resultater at de har fået spalteplads i JAMA Psychiatry, stopper de ikke her. Studiet er nemlig kun tænkt som et ‘Proof of Concept’ ved at bevise, at det kan lade sig gøre at lade patienter med så alvorlig en psykiatrisk lidelse indgå i et klinisk studie og selv stå for egen behandling.

»I begyndelsen var vi i tvivl om hvorvidt det kunne lade sig gøre at få patienter med så svært psykisk sygdom til at deltage, men de har været så engagerede,« siger Tina Vilsbøll og fortæller, at hun havde regnet med at skulle sende en sygeplejerske ud at stikke patienterne hver dag.

At patienterne magtede at gøre det selv er hun stadig overrasket over, men patienterne er måske blevet motiveret af, at de har kunnet mærket en effekt af behandlingen og dermed er begyndt at tro på, at der kunne gøres noget for dem, siger hun.

De to forskerne er i færd med at stable et nyt studie på benene, der skal strække sig over et helt år. Det skal undersøge, om også de patienter, der aldrig før har fået antipsykotisk behandling, men som nu er blevet så dårlige, at de har fået ordineret det, kan få glæde af med det samme at påbegynde behandling med Victoza. Finten er, at patienterne kommer i behandling, før de tager på og kommer i farezonen for at udvikle forstadier til diabetes.

»Vi har allerede vist, at konceptet duer, og nu skal vi gøre det i stor skala over længere tid. Viser konceptet sig at holde i længden, er det et kæmpe fremskridt for patienterne, der trods antipsykotisk behandling kan undgå at udvikle diabetes på sigt,« siger Tina Vilsbøll, der lige nu leger med idéen om i sådan et studie at bruge næste generation af GLP-1-analoger, som kun skal indsprøjtes én gang om ugen.

Det vil mindske generne ved den forebyggende behandling, som patienterne kan bruge til at skubbe diabetes foran dem. Forløber også dette studie, som det skal, har hun og Anders Fink-Jensen planer om at undersøge, hvad patienterne får ud af at kombinere den antipsykotiske behandling med både GLP-1-analoger, motion og sund kost. Selv om kost og motion i hidtidige studier ikke har vist nogen effekt på denne patientgruppes risiko for at udvikle diabetes, kan en sundere livsstil vise sig en gavnlig effekt, når den bliver kombineret med GLP1-analoger, påpeger Anders Fink- Jensen og Tina Vilsbøll, der erkender, at de umuligt ville kunne belyse alt dette hver for sig.

»Det, vi synes er fantastisk ved disse studier er, at det er et tværfagligt samarbejde, som vi i bund og grund har for lidt af i systemet nu om dage. Jeg er super god til diabetes og Anders Fink-Jensen er super god til psykiatri, men nogle gange bliver vi lidt monofaglige. Vi har netop bevist, at vi kan opnå resultater ved at arbejde sammen,« siger Tina Vilsbøll.

Ingen på selve skizofreni-lidelsen Studiet fandt ikke nogen effekt af Victoza på selve skizofreni-lidelsen sådan, som forskerne ellers havde forventet. »Vi havde håbet på, at den her skizofreni-score havde ændret sig, men det tyder det ikke på, måske fordi vi ikke har observeret patienterne over tilstrækkelig lang tid,« siger Anders Fink-Jensen og forklarer, at han og hans kolleger forsøgte at kaste lys over, om der var en sådan en effekt, ved at anvende psykiatriske ratingskalaer.