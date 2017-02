Vicesygehusdirektør savner bedre advarsler ved tilbagetrækning af medicin

I forbindelse med tilbagetrækning af et parti Pamol, kritiserer vicesygehusdirektør Beth Lilja, at meldingen kom på mail efter normal lukketid.

Først torsdag aften 16. februar fik Sygehus Køge og Roskilde besked om, at et parti Pamol skulle tilbagetrækkes. Og den besked fik de via pressen.

Det fortæller vicesygehusdirektør Beth Lilja, som kritiserer, at beskeden om tilbagetrækning af medicin ikke skal komme på mail efter kl 17.

»Vi vil foretrække, at vi fik en telefonopringning, når beskeden kommer efter hospitalets lukketid. Der er ingen, der sidder ved mailen på det tidspunkt,« siger Beth Lilja, som blandt andet skrev sin kritik på Twitter.

»Jeg twittede, som jeg gjorde, fordi det gør ikke noget, at man er lidt mere op på dupperne i sådan en situation. Vi vidste ikke hvilke piller, der var i stedet, og hvor mange steder, de var ude,« siger hun og fortsætter:

»Når der er noget, der skal trækkes tilbage, er det så meget nemmere at agere på det i dagtid. Vi kan jo ikke bruge mails efter almindelig lukketid. Derfor er vi er nødt til at have et advarselssystem, hvor vi ringer rundt, og det havde været bedre, hvis Lægemiddelstyrelsen også havde gjort det. Nu endte det med at gå fint, fordi der var stor hjælpsomhed med at ringe rundt og informere om ikke at give piller med det batchnummer,« siger Beth Lilja.

Dagens Medicin: Kunne I ikke være bedre gearet, hvis sådan en meddelelse skulle komme på mail?

»Det er ikke via pressen, man skal gøres opmærksom på det her. Det skulle gerne være en direkte henvendelse. Vi er ved at revidere beredskabsplanen, som vi gør ind imellem. Det kan være vi vil se på, om den er optimal. Men den fungerede i hvert fald optimalt, da vi vidste, hvad der skulle trækkes tilbage. Men lad mig sige det på denne måde: Det er mere hensigtsmæssigt med en direkte henvendelse,« siger Beth Lilja.

Når en producent opdager en fejl, som Takeda gjorde, skal producenten tage kontakt til Lægemiddelstyrelsen. Det er virksomhedens ansvar at stå for tilbagetrækningen af lægemidler og dermed også kommunikationen til de apoteker eller andre forhandlere, som de har solgt lægemidlerne til.

Lægemiddelstyrelsens udmelding er en ekstra opbakning for at sikre, at meddelelsen kommer bredt ud.

Fra Takedas side beklager man, at sygehusapotekerne ikke havde fået besked. Det var en fejl.

»Først og fremmest er vi rigtig kede af de gener, som tilbagekaldelsen af et parti Pamol har medført for alle berørte. Det har været helt centralt for os at orientere hurtigt og effektivt, og vi værdsætter, at medierne har været med til at få budskabet om tilbagekaldelsen ud. Derfor er vi kede af, at hospitalsapotekerne ikke fik informationen om tilbagekaldelsen samtidig med, at vi sendte pressemeddelelse ud torsdag 16. februar kl. 16.21. Det beklager vi dybt. Årsagen til forsinkelsen skyldes, at vi antog, at hospitalernes fælles indkøbscentral informerede hospitalsapotekerne. Da vi erfarede, at ansvaret for dette påhviler producenten, havde indkøbscentralen – selvom det ikke er deres pligt – allerede informeret hospitalsapotekerne. Vi har informeret Lægemiddelstyrelsen om hændelsen og opdateret vores interne procedurer,« skriver Takeda Pharma i en skriftlig kommentar.

Takeda Pharma er stadig ved at undersøge, hvad der var årsag til, at ikke-Pamol-tabletter havnede i Pamol-beholderne.