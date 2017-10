Vicedirektør: Vi har et behov for at drøfte arbejdet med patientsikkerhed

Vicedirektør Knut Borch-Johnsen ser frem til mødet med Styrelsen for Patientsikkerhed, for der er behov for at kunne drøfte forudsætningerne for arbejdet med patientsikkerhed. Lægeforeningen er også indkaldt til møde i styrelsen.