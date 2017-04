Desværre, kun abonnenter har adgang til at læse denne artikel. Allerede abonnent – log ind E-mail Adgangskode Husk mig Glemt dit password?

Et skilsmissebarn er loyalt over for begge forældre og føler tryghed, når forældrene samarbejder. Barnet har brug for, at far og mor omtaler hverandre med respekt. Sådan oplever patienter det også, når de udsættes for forskellige læger på forskellige afdelinger eller i forskellige sektorer. Hospitalet modtager patienter fra primærsektoren. Patienter flyttes mellem afdelinger eller hospitaler. […]