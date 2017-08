DF og S: Sundhedsminister bør tage ansvar for, at flere neurologer uddannes.

Desværre, kun abonnenter har adgang til at læse denne artikel. Allerede abonnent – log ind E-mail Adgangskode Husk mig Glemt dit password?

På landsplan mangler der 90 neurologer. Manglen skyldes, at der ikke er nok uddannede neurologer, og at specialet i dag ikke har besat alle dets hoveduddannelsespladser. Det viser et rundspørge, som Berlingske har lavet. Derudover er neurologerne skævt fordelt. I Østdanmark er der 149 neurologer, mens der er 121 i Vestdanmark. Derfor er ventetiden for […]