Sygehus Lillebælt, Vejle er Danmarks Bedste Mellemstore Hospital 2016.

Det fik sygehuset beviset for torsdag, 15. december, da chefredaktør Nicolai Döllner besøgte sygehuset for at overrække diplomer og statuetter af kunstneren Pontius Kjerrman.

»Vores vision om ”patienten først”, dygtige kolleger og et innovativt personale er efter vores opfattelse fundamentet i et godt sundhedsvæsen, og jeg er stolt over, at andre også kan se, at vi klarer det flot her på sygehuset,« lyder det fra Dorthe Crüger.

»Alle løber stærkt, men jeg håber, at vi i dag lige stopper op og får klappet os selv på skuldrene, for det er godt gået, at vi nu igen er Danmarks bedste mellemstore sygehus,« siger hun til hospitalets hjemmeside.

Vejle Sygehus er i 2016 bedst til: intensiv behandling

behandling af diabetes hos voksne

navle- og arbrok

rekonstruktion af korsbånd

patologisk analyse af prøver til screening for livmoderhalskræft

patologisk analyse af testikelkræft

Det er 9. gang i alt, at Vejle Sygehus løber med en sejr i Dagens Medicins årlige vurdering af Danmarks Bedste Hospitaler, og i 2016 kan afdelinger på Vejle lade sig kåre som Danmarks bedste til i alt seks undersøgelser og behandlinger.

Vinderen bliver udvalgt på baggrund af tre kriterier: Behandlingskvalitet (80 pct.), patienttilfredshed (10 pct.) og omdømme (pct.). Selve kåringen foretages på baggrund af vurderingen fra 775 danske speciallæger.

Dataene i analysen kommer fra alle tilgængelige nationale kvalitetsdata for behandling på landets sygehuse. I kåringen indgår også data fra Landsundersøgelsen for Patientoplevelser (LUP) samt en omdømmeanalyse, hvor knap 2.500 læger, sygeplejersker og andre sundhedsprofessionelle har vurderet de hospitaler, som de havde kendskab til.