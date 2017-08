Desværre, kun abonnenter har adgang til at læse denne artikel. Allerede abonnent – log ind E-mail Adgangskode Husk mig Glemt dit password?

Undervægtige – ikke overvægtige – har højeste risiko for dødsfald, højeste omkostninger forbundet med indlæggelse, længste indlæggelsesperiode og højeste genindlæggelsesrater blandt alle, der får foretaget hjertekateterisering for at undersøge kranspulsårernes tilstand. Det viser et nyt studie, der involverer mere end én million patienter. »Forhøjet BMI er en risikofaktor for hjertekarsygdomme, men alligevel har studier vist, […]