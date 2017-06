Varslingssystem: Tusindvis af patientforløb har overskredet maksimale ventetider

Et nyt varslingssystem, som Region Hovedstadens nye IT-system Sundhedsplatformen fodrer med data, advarer om, at tusindvis af patientforløb har overskredet maksimale ventetider. Region Hovedstaden vurderer at det skyldes manglende registreringer.