Tidlige stadier af øjenskader, der skyldes forskellige folkesygdomme, kan udbedres ved hjælp af det vægttab, som følger med en fedmeoperation. Det viser et nyt studie, der netop er blevet præsenteret på den årlige kongres for European Association for the Study of Diabetes, EASD, som i disse dage bliver afholdt i Lissabon.

Ændringer i de mikrovaskulære strukturer i nethinden kan skyldes en lang række kroniske lidelser, eksempelvis fedme, diabetes eller forhøjet blodtryk. Men selvom disse sygdomme er almindelige i befolkningen, ved forskere ikke meget om effekten af fedmeoperationer på nethindens mikrovaskulaturer.

Fedmeoperatoner hjælper på øjnene

I et nyt studie undersøgte et forskerhold under ledelse af professor Robyn Tapp fra University of Melbourne, Australien, nethindeændringer blandt 22 svært fede personer, der skulle gennem en fedmeoperation.

Forskerne lavede detaljerede undersøgelser af forsøgspersonernes øjne ved starten af operationen og seks måneder efter operationen. Specifikt kiggede de efter fedmerelaterede skader på nethindens mikrovaskulaturer, eksempelvis en forsnævring af ateriolerne, der bringer blod til kapillærerne, eller en udvidelse af venolerne, der bringer blod tilbage fra kapillærerne til de større vener.

Forskerholdet fandt, at i løbet af seks måneder efter fedmeoperationen tabte de fedmeopererede personer i undersøgelsen sig gennemsnitligt 26 kilo, mens de samtidig fik forbedret øjnenes mikrovaskulaturer. Forsnævring af ateriolerne og udvidelse af venolerne var mindre udtalte. Forskerne fandt ikke de samme ændringer i en kontrolgruppe.

»Fundene indikerer, at fedmerelaterede mikrovaskulære ændringer kan udbedres ved vægttab relateret til en fedmeoperation. De mikrovaskulære strukturers kapacitet til at blive bedre efter en operation indikerer en plasticitet i menneskets mikrovaskulatur tidligt i sygdomsforløbet,« skriver forskerne i deres studie ifølge en pressemeddelelse, der er sendt ud fra kongressen.