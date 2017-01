Vaccineskeptiker bliver formand for Trumps vaccinekommision

USAs nyvalgte præsident, Donald Trump, har ifølge Washington Post bedt Robert F. Kennedy Jr. om at være formand for en ny kommission om vaccine-sikkerhed og videnskabelig integritet.

Robert F. Kennedy Jr. er kendt som vaccineskeptiker, der er overbevist om, at vacciner forårsager autisme og har gennem flere år kæmpet hårdt for at tilbagerulle det amerikanske vaccineprogram.

Ved at pege på Kennedy har Trump både sat sig op mod hele den etablerede videnskab og regeringens standpunkt til den sag.

Det sker, efter at Trump, som selv længe har været kritisk overfor vacciner, holdt et møde med Kennedy i Trump Tower i New York. Trumps embedsmænd har efterfølgende ikke vendt tilbage på mediers forespørgsler om en uddybende forklaring på, hvad det er, der sker, mens Kennedy ifølge Washington Post selv har bekræftet, at han har takket ja til at stå i spidsen for den nye kommision.

Trump har under de amerikanske primærvalg understreget, at han er tilhænger af vaccinationsprogrammet, men at han gerne så, at vaccinationer blev givet i mindre doser og over flere omgange, så den samlede dose forbliver uændret.

Healthy young child goes to doctor, gets pumped with massive shot of many vaccines, doesn’t feel good and changes – AUTISM. Many such cases! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 28. marts 2014

Sammenhængen mellem vaccinationer og autisme blev første gang publiceret af den britiske læge Andrew Wakefield i tidsskriftet The Lancet.

Senere har det britiske tidsskrift BMJ dog påvist, at Andrew Wakefield byggede sine konklusioner på forfalskede data, og The Lancet har trukket artiklen tilbage ligesom medforfattere har taget afstand fra studiets konklusioner.