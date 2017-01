Væk er Bo Johansen, som med sin forstandige ledelsesstil har sparet det midtjyske sygehusvæsen for mange offentlige balladesager og holdt Bent Hansen (S) lidt i ave.

Ind er i 2015 kommet Jacob Steengaard Madsen, som blev vejet og fundet for let til en tilsvarende stilling i Region Syddanmark, og som nu forsøger at sætte sig i respekt i det midtjyske med en facon, som i den pæne udgave kan kaldes managementagtig. Andre vil kalde den bølleagtig.

Bedst udtrykt ved gårsdagens fyring af direktøren for Aarhus Universitetshospital, Gert Sørensen, som efter seks års uklanderlig tjeneste blev sat på gaden med minuts varsel.

Det er normalt sådan man behandler folk, der har stjålet af kassen eller været i kassen med kontorassistenten.

Og hvad har Gert Sørensens så gjort forkert?

Har han ikke styr på nybyggeriet og alle overflytningerne fra Aarhus midtby til Skejby Mark? Sejler økonomien? Er der en ukendt skandale?

På ingen måde.

Gert Sørensens brøde er, at han er gammeldags. Han er ud af den alen, hvor man sætter en ære i ordentlighed og redelighed, hvor man styrer processerne med fast hånd, uden at klemme sine folk. Hvor man lader andre komme til orde, fremfor selv at føre sig frem.

Aarhus Universitetshospital var en stor mundfuld for Gert Sørensen, som kom fra det langt mindre hospital i Randers. Men han lagde ikke skjul på, hvad han kunne, og hvor hans begrænsninger lå. Og han har leveret den vare.

Hans ledelsesstil skabte harmoni i hospitalets trojka-ledelse, og den var væsentligt, ja måske nærmest en afgørende forudsætning for, at Aarhus Universitetshospital har kunnet præstere så flot.

Men nogen spradebasse er han ikke, og det skal man åbenbart være for at leve op til den nye regionsdirektørs forventninger. Han søger ihvertfald en mere ‘synlig profil’, som samtidig skal have ‘store faglige ambitioner’ og ‘klare værdier’. Det er jo klassisk management-lingo, og vendt på hovedet kan man jo tolke det derhen, at Gert Sørensen ikke har haft store faglige ambitioner. Så er det da godt gået, at AUH fagligt måske er landets stærkeste hospital…

Brutale fyringer er naturligvis vilkårene for en topchef, og mon ikke han får tre års løn som plaster på såret. Han er også blevet tilbudt et andet job, men har sagt nej til at spille en birolle på AUH. Og skulle det krible i ham efter at fortsætte i hospitalsverdenen, så er der ledige pladser for en rask mand på Sygehus Sønderjylland.

Men kluntede fyringer er skidt. Det er ikke blot ubehageligt for Gert Sørensen og hans familie. Det er en erhvervsrisiko for direktører. Det er også et helvedes dårligt signal til 8.000 ansatte og til alle, som måtte overveje at søge hans stilling. Hvem har lyst til at sidde på et katapultsæde og vide, at det ikke er godt nok at styre et hospital til UG?

Måske har de ansattes afsked med Gert Sørensen gjort indtryk på Jacob Steengaard Madsen. Det må man da håbe.

Afskeden foregik torsdag kl. 14, hvor alle afdelingsledelser var trommet sammen i et stuvende fuldt Auditorium B i Skejby. Indkaldt uden at vide, om der var ændringer i ledelsen, i organisationen eller i økonomien. Blot vidste de, at det var vigtigt.

Gert Sørensen gik selv på talerstolen og fortalte om sin afsked. Han forlod salen efter nogle få minutter under stående klapsalver, som blev ved og ved, nærmest til han var kommet hjem.