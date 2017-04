Desværre, kun abonnenter har adgang til at læse denne artikel. Allerede abonnent – log ind E-mail Adgangskode Husk mig Glemt dit password?

Bestyrelsen i DSAM har besluttet at omstrukturere ledelsen i det almen medicinske selskab. Det siger DSAM-formand, Anders Beich, der selv betegner det som en »overraskelse at overtage et selskab, der var så svagt organiseret,« da han trådte til som formand i september 2015. »Jeg har været formand i halvandet år, og i min tid her har der været […]