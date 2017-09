Ung forsker fra Aarhus Universitet vinder international forskerpris

Modtageren af den internationale forskerpris, Milstein Young Investigator Award, er i år forsker Christian Kanstrup Holm fra Institut på Biomedicin på Aarhus Universitet. Han modtager prisen på baggrund af sit bidrag til grundforskning.

»Jeg er rigtig glad og taknemlig for at have vundet denne pris. Det er et klap på skulderen. Inden for forskning er der jo både op- og nedture, så man skal huske at fejre opturene. Samtidig håber jeg, at det kan øge interessen inden for området generelt,« siger Christian Kanstrup Holm.

Christian Kanstrup Holm forsker i immunforsvaret under infektion, og hans forskning har været centreret omkring at finde ud af, hvordan kroppen og immunforsvaret opdager og reagerer på infektioner.

Prisoverrækkelsen sker senere i år på en international konference i Japan for medlemmer af ICIS, International Cytokine and Interferon Society.

»Personligt håber jeg, at prisoverrækkelsen kan være med til at give et yderligere rygstød ud til forskningen fremover, og så giver det mulighed for at præsentere data for de bedste i verden inden for feltet. På den måde kan det være med til at lave nyt samarbejde internationalt,« siger han.

Til sidst håber han også på, at prisen kan tiltrække og være med til at rekruttere unge talenter rundt omkring i verden til Aarhus Universitet.