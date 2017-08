Ung Ærø-læge: Vi har mange flere af de ting, der er sjove

Som nynedsat læge på Ærø oplever Iza Alfredsen, hvordan man ikke uden videre kan henvise patienten til en skadestue, hvis en skulder for eksempel er gået af led. Det giver større faglige udfordringer for Alfredsen, og det er netop det, som har fået hende til at vælge en karriere på en ø, der længe har kæmpet med rekrutteringsproblemer.

»Hvis du står af bussen ved vandtårnet, bor jeg lige overfor,« skriver Iza Alfredsen, inden vi mødes i Marstal på Ærø, hvor hun bor og netop har nedsat sig som praktiserende læge.

Det viser sig at være en særdeles præcis beskrivelse. Godt 20 skridt fra busstoppestedet over for vandtårnet ligger en rød murstensvilla, hvor hun bor med sine to børn.

Ærø er en af Danmarks mellemstore øer, der i årevis har kæmpet med at holde på sine indbyggere – en udvikling, der også har sat sit aftryk på øen i form af længere perioders problemer med rekruttering af læger. Men hvad øen ikke har i størrelse, har den i spændende opgaver, mener Iza Alfredsen, der netop derfor har valgt at købe sig ind i en praksis på øen.

Marstal er øens største by, men er med sine cirka 2.200 indbyggere alligevel en af den slags byer, hvor alting ligger inden for en overkommelig gåafstand. Det gælder også for den praksis, som hun netop er blevet kompagnon i. Den ligger et par minutter fra hjemmet.

»På den måde kan man blive helt magelig og ikke gide at tage helt til Ærøskøbing,« griner hun med reference til øens anden store by, der ligger omkring 12 kilometer væk.

Det skal hun dog alligevel fra tid til anden for en del af pakken, når man nedsætter sig som praktiserende læge på Ærø, er, at man hver sjette dag har lægevagten uden for normal arbejdstid. »Vagten«, som hun nøjes med at kalde den, bliver delt mellem øens læger og en Falck-klinik, og lægerne kan derfor blive kaldt ud til beboere på hele øen, når det er deres tur til at bemande den.

Kræver mange håndgreb

Da Iza Alfredsen besluttede at flytte tilbage til Ærø for snart syv år siden efter en skilsmisse, var det ikke som udgangspunkt planen at blive hængende. Men hun begyndte i en introduktionsstilling i Ærøskøbing og fortsatte efterfølgende i Marstal.

»Jo mere jeg var her, jo mere blev jeg sikker på, det var det, jeg ville,. Og så boede jeg faktisk på Ærø i to et halvt år, mens jeg arbejdede på et sygehus på Fyn. Så kom jeg tilbage og har efterhånden været her i to et halvt år og arbejdet i praksis, været på barsel og sådan noget. Og nu har jeg jo købt mig ind i en klinik i Marstal,« siger hun.

Hun trives på øen, både privat og i rollen som læge. Særligt er hun glad for de høje krav til lægens faglighed, der bliver stillet på en ø som Ærø, hvor det er tidskrævende og sommetider umuligt for patienten at komme til fastlandet, forklarer hun.

»Man får lov til at bruge sin faglighed. Vi har mange flere af de ting, der er sjove. Vi har jo ikke en åben skadestue, så vi ser brækkede ben, sætter skuldre på plads og får lov at sy en hel del. Man kan ikke lige vippe folk til skadestuen, så jeg synes, vi skal kunne mange flere håndgreb,« siger hun.

Hun har for eksempel allerede oplevet, hvordan man skal kunne tage hånd om patienter fra værftet, der kommer ind med metalsplinter i øjnene eller ældre patienter, som skal have foretaget mindre kirurgiske indgreb. Udover de faglige udfordringer på Ærø, peger hun også på, at man kommer tættere på sine patienter, end mange læger gør i større byer.

»Jeg kender alle mine patienter fra byen også, og jeg kender mange godt, for jeg ser dem hver dag i brugsen, og når jeg går rundt med børnene. Jeg kender mange forskellige facetter af patienternes liv, og det synes jeg er rigtig rart,« siger hun og understreger, at man på den måde får et mere nuanceret forhold til sine patienter.

Falck-klinik gør det svært

Med en barndom på Ærø og snart syv år af sit voksne liv oveni har Iza Alfredsen allerede et indgående kendskab til det at være læge på øen. Ærø har igennem de seneste år haft problemer med at rekruttere og fastholde læger, og regionen etablerede derfor en Falck-klinik sidste år. Men nu ser det ud til, at udviklingen på øen kan vende. Udover Iza Alfredsen slår også en anden yngre læge sig ned i december for at praktisere i Ærøskøbing.

Iza Alfredsen håber, at Ærø inden for den nærmeste fremtid kan blive helt fri for Falck-klinikken. Samtidig peger hun på, at den vagt, Ærøs læger deler mellem sig, er med til at gøre det rigtig svært at rekruttere vikarer udefra, fordi lægerne ikke har penge nok til at gøre vikartimerne attraktive.

»Vilkårene her er jo på sin vis i orden, men vi skal have en vagt, der er bedre lønnet, så vi kan få vikarer til at tage vagter, når vi har brug for det. Det er vigtigt, for vi er meget låst med de vagter. Men ellers er det et fantastisk sted at være læge. Patienterne kommer til lægen, når de er syge og vil have hjælp,« siger hun og uddyber:

»Nogle af de udfordringer, kollegerne på fastlandet har, er, at patienterne har googlet sig frem til, hvad de fejler og kommer med en fast idé om, hvad de skal behandles for og hvordan. Herovre er det noget nemmere, for patienterne går til læge og vil have at vide, hvad de fejler. Det er en gave, men det giver også noget mere ansvar, for de stoler på det råd, de får,« siger hun.