Akutlæger flygter fra Hillerød

Tre overlæger plus den ledende overlæge på akutafdelingen på Nordsjællands Hospital har netop opsagt deres stillinger i utilfredshed over ikke at kunne få behandlingsansvaret for egne patienter. De tre akutlæger får nu job på akutafdelingen i Køge, hvor akutmedicin er i fokus. Den kritiske situation har fået hospitalsledelsen til at indføre en slags ‘undtagelsestilstand’.