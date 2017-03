Desværre, kun abonnenter har adgang til at læse denne artikel. Allerede abonnent – log ind E-mail Adgangskode Husk mig Glemt dit password?

Spørger man de danske patienter, står det ikke så dårligt til på de danske sygehuse. En ny udgave af den årlige Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser (LUP), som regionerne og Indenrigs- og Sundhedsministeriet har offentliggjort, viser endnu engang, at et stort flertal af patienterne i 2016 har forladt hospitalerne med et overordnet godt indtryk af forholdene […]