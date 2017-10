Hver sundhedsansat kunne i gennemsnit spare 45 minutter per dag, hvis it-systemerne fungerede bedre, viser undersøgelse.

Hvis it-systemerne fungerede bedre på bl.a. hospitalerne kunne hver læge, lægesekretær og sygeplejerske i gennemsnit spare 45 minutter per dag. Sådan lyder et af resultaterne i en ny undersøgelse fra e-sundhedsobservatoriet blandt 5.500 klinikere i Danmark, hvor 25 pct. har svaret. Det skriver Version2. Direkte omregnet svarer det ifølge Version2 til, at man kunne spare […]