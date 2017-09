Desværre, kun abonnenter har adgang til at læse denne artikel. Allerede abonnent – log ind E-mail Adgangskode Husk mig Glemt dit password?

Østre Landsret afsagde i sidste uge en dom så rædselsfuld, at sundhedsvæsenet ikke kan leve med den. Nemlig dommen over en yngre læge for at overtræde autorisationslovens §75 i en sag fra Svendborg Sygehus, hvor en diabetespatient ikke fik den rette behandling og derfor endte med en hjerneskade og død. Det er jo først og […]