Regionsrådsmedlem Torben Nørregaard (V) mener, at det nye supersygehus, der indtil nu har haft arbejdstitlen ’Det nye hospital i Vest’, forkortet til ’DNV-Gødstrup’, skal hedde ‘Regionshospitalet Herning. Det skriver tvmidtvest.dk.

Torsdag i sidste uge kunne Dagens Medicin fortælle, at det nye supersygehus i Gødstrup, ville komme til at hedde det oplagte navn ’Regionshospitalet Gødstrup’. Et navn udviklet af Region Midtjyllands administration i samarbejde med brandingbureauet Scandinavian Branding. Torben Nørregaard genoptager med sit navneforslag en årelang by-strid om, hvilken by der havde fortjent at huse det nye supersygehus.

Torben Nørregaard (V) mener desuden, at det er problematisk, at ingen ved hvor Gødstrup ligger. Derfor bør navnet være Herning, som de fleste kender.

Men borgmesteren i Holstebro er ikke enig og mener ikke, der er grund til, at ‘Herning’ indgår i navnet, når byen tabte kampen om, hvem der skulle have sygehuset.

»Det er vigtigt, at man har respekt for forhistorien. Man nedlagde Herning Sygehus og Holstebro Sygehus, og så får de et nyt sygehus i Gødstrup. Så jeg synes naturligt ikke, at man skal bringe Herning ind i den her navneleg,« siger borgmester H.C. Østerby til TV Midtvest.

Forretningsudvalget i Region Midtjylland skal endeligt beslutte navnet på et møde i morgen tirsdag den 15. august, fremgår det af dagsordenen. Sygehusdirektionen indstiller, at navnet “Regionshospitalet Gødstrup” vedtages, når de første patienter rykker ind i 2020.