Overenskomstens differentierede basishonorar kommer ikke til at påvirke rekrutteringsmulighederne for de lægedækningstruede områder i landet, vurderer flere læger i udkantsområder.

Det differentierede basishonorar er et velment signal til lægerne i de lægedækningstruede områder, men den reelle effekt af tiltaget er tvivlsom, mener en række lokale PLO-formænd i lægedækningstruede områder. Johannes Larsen, der er lokalformand for PLO i Lolland, mener mest af alt, at tiltaget har signalværdi. »Det har været PLO og forhandlingsudvalgets holdning, at rekrutteringsproblemerne […]