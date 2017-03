Tre udenlandske professorer kommer i år til Danmark, hvor de skal forske i diabetesområdet.

Professor Ruth Loos fra Mount Sinai, New York, er tilknyttet Københavns Universitet, hvor hun blandt andet med udgangspunkt i danske registre skal undersøge hvilke genetiske mutationer, der er udslagsgivende for, hvorfor nogle overvægtige personer ikke får sygdomme som fx. diabetes. Hendes vært er professor Torben Hansen fra Københavns Universitet.

David McIntyre fra University of Queensland, Australien, er ekspert i graviditetsdiabetes, og han og hans vært, professor Peter Damm fra Københavns Universitet, skal sammen skabe guidelines for både diagnostisering og behandling af graviditetsdiabetes. De peger på, at forebyggelse er helt afgørende: Børn af mødre med graviditetsdiabetes har op til 20 pcts øget risiko for at blive overvægtige eller fede og selv få diabetes.

Professor James Granneman, School of Medicine, Wayne State University, skal også arbejde med sammenhænge mellem fedme og diabetes. Hans laboratorium har opdaget forbindelser, der forbrænder fedtceller i stedet for, at de lægger sig og gør os tykke. Professor Granneman skal samarbejde med professorerne Susanne Mandrup og Nils Færgeman, Syddansk Universitet i Odense, om at finde ud af, hvad der sker i kroppen med håb om at kunne udvikle nye behandlingsformer.

De tre professorater finansieres af Det Danske Diabetesakademi, der igen finansieres af Novo Nordisk Fonden.