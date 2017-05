Udenlandske læger får egen sproglærer

En sproglærer skal inden sommerferien ind på Sygehus Sønderjylland for at træne dansk med de udenlandske læger, der ikke mestrer sproget på tilstrækkeligt højt niveau.

Det skriver JydskeVestkysten.

Den nye direktion på sygehuset erkendte tidligere på foråret, at der store sprogproblemer og satte derfor en arbejdsgruppe til at undersøge, hvad der kunne gøres.

Det sønderjyske sygehus har søgt vejledning hos blandt andet Sygehus Lillebælt, der i længere tid har haften sproglærer ansat.

Hun skal nu besøge Sygehus Sønderjylland to gange om ugen.

»Når vi ved, det virker, så lad os bruge det. Så er der ingen grund til at opfinde den dybe tallerken,« siger administrerende sygehusdirektør Peter Fosgrau til avisen.

Ifølge Peter Fosgrau har erfaringen fra Sygehus Lillebælt været, at sproglæreren har været dygtig til at tage hånd om de udenlandske lægers familier og eksempelvis hjælpe med at skabe et netværk.

I første omgang skal 15 udenlandske læger screenes før sommerferien for at vurdere behovet for ekstra undervisning.