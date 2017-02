Tv-programmer om sundhed giver travlhed hos læger

Desværre, kun abonnenter har adgang til at læse denne artikel. Allerede abonnent – log ind E-mail Adgangskode Husk mig Glemt dit password?

Type 2-diabetes er en eksploderende epidemi, der rammer millioner af mennesker verden over. Om bare ti år forventes mere end en halv million danskere at have sygdommen. Sådan begynder et tv-programmet ‘U-turn — et liv uden piller’ på DR1 på dramatisk vis. I programmet følger man seks type 2-diabetespatienter i deres kamp for at blive […]