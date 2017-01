Tre nyfødte er smittet med MRSA-bakterie på neonatal-afdelingen på Næstved Sygehus, og derfor er afdelingen midlertidig lukket. Det skriver sygehuset på sin hjemmeside.

Der er ikke tale om svine-MRSA, men en MRSA som kan behandles med antibiotika, står der yderligere.

»Det er en sjælden bakterie, men den kan behandles. Men vi vil ikke løbe nogen risiko, derfor handler vi prompte og lukker afdelingen for nye patienter,« siger sygehusdirektør Vagn Bach på hjemmesiden.

De tre tilfælde blev opdaget i en intern kontrol på sygehuset.

»Det er vigtigt at understrege, at ingen af de nyfødte er kommet noget til, men vi skal finde smittekilden hurtigt. Derfor sætter vi alt ind nu, og flytter alle nye patienterne til andre afdelinger i Region Sjælland,« siger Vagn Bach.

Ledende overlæge for Klinisk Mikrobiologisk Afdeling på Slagelse Sygehus Ulrich Stab Jensen siger om MRSA-bakterien:

»Det er en afdeling, hvor man er tæt på hinanden. Man er tæt med sit barn, men også tæt på andre patienter. Derfor trives bakterien godt i dette miljø. Derfor er det ikke første gang, at man ser dette på en neonatalafdeling i Danmark.«

I pressemeddelelsen understreger sygehusdirektøren, at fødselsafsnittet fortsat har åbent, og at det er trygt og roligt at føde der.