Kommune, region og PLO er i fællesskab lykkedes med at skaffe to læger til ghettoen Tingbjerg i København.

Gratis teletolkning, en socialrådgiver til rådighed i to år og hjælp til at finde lokaler. Det er alt sammen stillet i udsigt til de to praktiserende læger, som netop er blevet ansat i København-bydelen Tingbjerg. Københavns Kommune, Region Hovedstaden og PLO Hovedstaden er gået sammen om rekrutteringsprocessen, der har ført til ansættelsen af de to […]