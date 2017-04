To læger har søgt om at overtage ledige kapaciteter i Tingbjerg, der har været uden praktiserende læger i mere end to år.

Desværre, kun abonnenter har adgang til at læse denne artikel. Allerede abonnent – log ind E-mail Adgangskode Husk mig Glemt dit password?

Det har været svært at rekruttere læger til bydelen Tingbjerg i København, hvor de godt 6.000 beboere i mere end to år har været uden praktiserende læger. Men det ser ud til at ændre sig. Således har et jobopslag resulteret i, at to læger har søgt om at overtage kapaciteterne i området, bekræfter Else Hjortsø, […]