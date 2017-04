Novo Nordisk Fonden har uddelt Hallas-Møller Stipendium til to unge forskningsledere, der begge arbejder med grundforskning inden for kræftsygdomme.

Gruppeleder og adjunkt Petra Hamerlik fra Kræftens Bekæmpelse og gruppeleder Ulf Ørom fra Max Planck Instituttet for Molekylær Genetik i Berlin får stipendier på hver 11 mio. kr. fordelt over fem år.

Petra Hamerlik vil arbejder med sin forskning på at skabe mere viden om – og ultimativt en bedre behandling af – den aggressive og livstruende type af hjernekræft, der kaldes glioblastom, mens Ulf Ørom på baggrund af tildelingen af stipendiet flytter sin forskningsgruppe fra Max Planck Instituttet for Molekylær Genetik i Berlin til Institut for Molekylærbiologi og Genetik ved Aarhus Universitet, hvor forskergruppen vil samarbejde med det stærke RNA-forskningsmiljø og arbejde på at forstå, hvorledes celler syntetiserer og regulerer små, ikke-kodende RNA-molekyler kaldet miRNA.