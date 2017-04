Tiltagende styrke og spredning af nye ­sygdomsepidemier

Den nyeste udvikling i vort samfund fremmer smittespredningen, og spredningens hast og styrke forstærkes af ny teknologi, herunder professionel fejlbrug af teknologien. Der er behov for en national strategi for indsatsen for funktionelle lidelser.

Vi ser i disse år nye voldsomme epidemier, som rammer befolkningen med hidtil uhørt styrke. Det er epidemier, der pludseligt og ofte lidt uventet opstår, og som spreder sig med stor hast. Flere af dem har alvorlige medicinske og sociale følger. Den nyeste udvikling i vort samfund fremmer smittespredningen, og spredningens hast og styrke forstærkes af ny teknologi, herunder professionel fejlbrug af teknologien. Problemet forværres af, at de professionelle i social- og sundhedsvæsenet ofte står lidt uforstående og famlende over for forebyggelse af og indgriben i tilstandene.

Danmark har i det sidste par år været voldsomt ramt af en af disse epidemier, og de sundhedsmæssige konsekvenser af den epidemi er endnu ret uoverskuelige.

For nylig var jeg til en konference, som på overbevisende måde gennemgik den faglige viden om epidemiernes sygdomsmæssige, biologiske udviklingsmekanismer, og Moesgaard Museum ved Aarhus har i et par måneder haft en interessant videnskabelig særudstilling om epidemierne, som i mindre skala kendes gennem historien og i alle kulturer (det såkaldte EPICENTER-forskningsprogram, som fokuserer på spredning af kulturelle epidemier).

Epidemierne er ikke infektiøse epidemier, men sociale epidemier. Foruden den videnskabeligt anerkendte betegnelse ’sociale epidemier’ har man også på det sidste set betegnelsen ’fake news’ og ’postfaktuelle nyheder’ om fænomener, der kan starte epidemierne. Det grundlæggende forhold er, at meninger, overbevisninger og holdninger kan smitte i en befolkning med større styrke, end vi kender fra smitte med bakterier og virus. Meninger og holdninger opstår typisk i mindre subkulturer, eventuelt udløst af særlige begivenheder. De kan være yderst smitsomme, og de smitter især via sociale medier, men også via andre massemedier, dog meget afhængigt af professionalismen i medierne.

Den alvorlige danske epidemi, som muligvis nu er aftagende, var epidemien af falske formodninger om bivirkninger af HPV-vaccinen. Smittespredningen for denne epidemi forstærkedes af en enkelt tv-kanal og en gratisavis og af en del læger, som ikke forstod epidemiens natur.

Her kommer så den omtalte konference ind i billedet. Det var den første verdenskongres, afholdt i Holland i april i år, om moderne biologisk og neurovidenskabelig forskning i det såkaldte placebo- og noceborespons. Det er det fænomen, at vore — og vort nære netværks — positive og negative tidligere oplevelser, meninger og forventninger i sig selv kan forbedre (placeborespons) eller forværre (noceborespons) symptomer — og i værste fald skabe symptomer. De epidemiskabte symptomer og sygdomsoplevelser er ikke indbildte. De er yderst reelle. De ramte er syge — nogle er invaliderede. Med moderne billeddiagnostik og avancerede blodprøver kan man objektivt påvise biologiske (sygdoms)processer i hjernen, og man kan i forsøg påvise, hvordan hjernen øver indflydelse på vort autonome nervesystems regulering af kroppens funktioner.

Den gode nyhed er, at man i stigende omfang forstår, hvad der udløser sociale sygdomsepidemier: Negative erfaringer, forventninger, meninger og social smitte. Man begynder at forstå, hvad der sker i hjernen og i den del af nervesystemet, som regulerer kroppen.

Denne viden om de forskellige sygdomsudløsende mekanismer indeholder et meget positivt budskab. Hvis vi kan modvirke de falske informationer og processer, der skaber sygdommene, f.eks. ved at korrigere meninger om falske sammenhænge eller ved at udføre bestemte (autoriserede eller alternative!) behandlinger og ritualer m.m., kan der ske dramatiske forbedringer og evt. helbredelse af den enkelte, og de smittespredende processer kan hæmmes eller fjernes.

Men der er også en negativ del af historien, som består i, at en patients nære netværk og de professionelle i sundheds- og socialvæsenet på alvorlig vis kan vedligeholde og evt. forværre sygdommene, hvis de bidrager til fejlinformation, yderligere bekymringer, modsatrettede beskeder eller stigmatisering af de syge. Social- og sundhedsvæsnet kan altså i værste fald forværre sygdommene.

Viden om sociale epidemier og tilhørende sygdomme er meget mangelfuld i mange højteknologiske, moderne sundheds- og socialvæsner og blandt mange af dem, der har indflydelse på smittevejene. Det bidrager til, at vi igen og igen ser epidemier.

Det kan i bedste fald være småepidemier af fejlinformation om kost til børn, epidemier af vaccinationsangst, men også epidemier med alvorligere symptomer, f.eks el-allergi, duftoverfølsomhed eller epidemier af forstærkede reaktioner på traumer, f.eks. whiplashepidemien eller epidemier af kroniske smertesyndromer. Mange af lidelserne er alvorlige for de ramte og bidrager i meget i høj grad til sygefravær, rehabiliteringsbehov eller invaliditet.

Der er et massivt behov for en fokuseret indsats for at forbedre sundheds- og socialvæsnets indsats over for disse tilstande. Først og fremmest skal vi anerkende, at de ramte er syge. Dernæst skal der iværksættes en massiv oplysnings- og undervisningsindsats blandt de professionelle om epidemiernes natur, årsager, sygdomsfremmende mekanismer, diagnostik, forløb og behandling, herunder oplysning om at undgå adfærd og indgreb, som forværrer sygdommene.

Vi har behov for en national strategi i social- og sundhedsvæsnet til forbedring af indsatsen for funktionelle lidelser.