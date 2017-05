En læge fra Mølholm burde have sagt nej til et somalisk forældrepars forespørgsel om, hvor vidt han ville undersøge, om dets døtre var blevet omskåret eller ej. Det mener Styrelsen for Patientsikkerhed, der nu – ifølge Fyens.dk – har indledt en tilsynssag mod lægen med henvisning til, at retsmedicinere i forbindelse med en straffesag allerede havde konstateret, at pigerne var blevet omskåret. Lægen bør efter styrelsens vurdering straffes for at have blandet sig i en verserende efterforskning.

Målet med tilsynssagen er ifølge kontorchef for tilsyn, overlæge Henrik L. Hansen, at klarlægge, hvad der mere detaljeret faktisk er foregået, og hvad der foreligger af dokumentation.

»Det videre forløb afhænger af, hvad undersøgelserne viser og en revurdering af, hvor kritisk den er. Det kan endvidere indgå, om der er andre myndigheder involveret samtidig, og hvad disse foretager sig i sagen,« oplyser Henrik L. Hansen i et skriftligt svar til Fredericia Dagblad. Af dette svar skulle det også fremgå, at lægen nu indkaldes til en samtale samtidigt med, at de to pigers patientjournaler nu granskes.