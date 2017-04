Tidlig opsporing af diabetes reducerer også hjertesygdom hos patienter uden diabetes

Læger bør uddannes i at tage effektiv hånd om type 2-diabetes, mener Diabetesforeningen, efter studie har vist reduceret forekomst af hjertesygdom selv hos patienter uden diabetes som følge af indsatsen.

Helbredsundersøgelser af personer med høj risiko for at udvikle diabetes mindsker hjertesygeligheden, også blandt dem, der i undersøgelsen blive frifundet for type 2-diabetes. Det viser data, der er offentliggjort i det videnskabelige tidsskrift Diabetologia. Og derfor bør almen praksis styrkes, så de praktiserende læger kan prioritere tidlig opsporing af diabetes, mener Diabetesforeningen. »Almen praksis er presset […]