Meta-analyse peger på, at igangsætning af behandling allerede ved tidlige symptomer signifikant kan reducere risikoen for reumatoid artrit blandt præ-reumatoid artrit-patienter.

Desværre, kun abonnenter har adgang til at læse denne artikel. Allerede abonnent – log ind E-mail Adgangskode Husk mig Glemt dit password?

MADRID (Dagens Medicin) – Tidlig terapeutisk indsats blandt patienter med såkaldt ‘præ-reumatoid artrit’ giver en signifikant reduktion af risikoen for efter et år at have udviklet reumatoid artrit. Det viser resultaterne af en fransk meta-analyse, som Bruno Fautrel fra Pitié Salpêtrière Hospital i Paris i går præsenterede på den internationale reumatologiske kongres EULAR. Meta-analysen omfatter […]