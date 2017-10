Britiske forskere har beregnet, hvor mange mutationer af raske celler der skal til for at starte en kræftsygdom.

Afhængigt af tumortype er en til ti mutationer nok til at starte transformationen fra rask celle til cancercelle. Det viser resultaterne af en undersøgelse, som en britisk forskergruppe fra Wellcome Trust Sanger Institute har publiceret i tidsskriftet Cell. Spørgsmålet om, hvor mange mutationer som skal til for at starte en kræftsygdom, har i årtier været […]