Thoraxkirurg har bygget den gode, elektroniske patientjournal

20 år som thoraxkirurg plus 20 år med sundheds-it har lært Søren Lippert, at den perfekte elektroniske patientjournal nærmest er et fatamorgana. Derfor har han sammen med en it-professor bygget et værktøj, der kan gøre klinikernes oplevelse af systemerne bedre.