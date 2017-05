Thomas Senderovitz får europæisk toppost

Desværre, kun abonnenter har adgang til at læse denne artikel. Allerede abonnent – log ind E-mail Adgangskode Husk mig Glemt dit password?

Lægemiddelstyrelsens direktør Thomas Senderovitz er udnævnt til en europæisk toppost. Han har selv offentliggjort udnævnelsen på sin Twitter-profil, hvor han fortæller, at han er udnævnt som medlem af ledelsesgruppen i Heads of Medicines Agencies. HMA er et netværk af lederne af de nationale lægemiddelmyndigheder, som er ansvarlige for reguleringen af lægemidler til human og veterinær brug i […]