Hver tirsdag kan folk nu komme ind fra gaden og besøge Dansk Farmacihistorisk Samling, som er et viden- og aktivitetscenter for farmaciens historie.

Når læger ordinerer medicin, tænker de færreste over den historiske baggrund for medicinen. Men i en kælder i Hillerød kan man få udvidet sin horisont. Her bor nemlig Dansk Farmacihistorisk Samling, som har levet en ret skjult tilværelse for de fleste, men som siden 2015 har haft åbningstid for offentligheden hver tirsdag kl. 13-16. Sidste […]