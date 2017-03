Desværre, kun abonnenter har adgang til at læse denne artikel. Allerede abonnent – log ind E-mail Adgangskode Husk mig Glemt dit password?

Synkopecentret på Bispebjerg og Frederiksberg lukker i sin nuværende form 30. juni 2017. Planen er, at ikke kun piger, som mener, at de har fået skader af HPV-vaccination, men alle patienter med komplekse symptomer visiteres til et nyt center, der kommer til at hedde Center for Komplekse Symptomer. Det fremgår af en pressemeddelelse fra Region […]