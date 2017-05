Oversygeplejersker fra akutafdelinger bakker op om et speciale i akutmedicin. Akutspecialet er vigtigt for akutsygeplejersker – og til gavn for patienterne.

Sygeplejersker ønsker også et akutspeciale for læger

Kære sundhedsminister, I den pågående debat om et akutspeciale, er det hidtil primært læger, der har ytret sig. Det er også læger, der har været med i den nationale arbejdsgruppe under Sundhedsstyrelsen om vurdering af behovet for et nyt speciale i akutmedicin. Som nærmeste samarbejdspartnere til lægerne i akutafdelingerne, vil vi som ledere for akutsygeplejersker […]