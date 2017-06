Sygeplejersker kan spille en vigtig rolle i at sikre, at patienter med gigtsygdomme får livreddende vaccinationer, viser ny forskning.

Hvis sygeplejersker varetager vaccinering af patienter med gigtsygdomme, modtager langt flere patienter livreddende pneumokokkervaccine, viser nye forskning.

Patienter med kronisk inflammatoriske gigtsygdomme, der modtager immundæmpende medicin, er i højrisikogruppen for at få pneumokokinfektioner. Selvom både internationale og nationale gigtforeninger samlet anbefaler, at denne patientgruppe bliver vaccineret mod bakterien, er vaccinationsraten stadig meget lav.

Det kan dog ændre sig, hvis sygeplejersker overtager vaccinationsansvaret for denne patientgruppe.

»Patienter med kronisk inflammatoriske gigtsygdomme, som modtager immundæmpende medicin, har forhøjet risiko for at dø af infektioner sammenlignet med resten af befolkningen. Pneumokokker er i den sammenhæng en af hovedårsagerne til infektioner. Vores studie viser, at sygeplejersker kan spille en vigtig rolle i at forbedre procentdelen af disse sårbare patienter, der bliver vaccineret mod pneumokokker,« siger læge og forsker Tiphaine Goulenok fra Bichat Hospital, Frankrig, i en pressemedelelse.

Det nye forskningsresultat er offentliggjort på den årlige reumatologi-konference Annual European Congress og Rheumatology, der i disse dage bliver afholdt i Madrid, Spanien, af European League Against Rheumatism (EULAR).

Langt flere patienter vaccineret af sygeplejersker

Over fire måneder blev 126 på hinanden følgende voksne patienter med kronisk inflammatoriske gigtsygdomme indlagt på Bichat Hospital. De blev screenet for muligheden for at give dem pneumokokkervaccination i henhold til franske anbefalinger. I alt var 76 patienter (60 procent) egnet til at blive vaccineret.

Før man på hospitalet introducerede det sygeplejerskeledede vaccinationstiltag, var kun 13 ud af de 76 patienter blevet vaccineret. Af de resterende 63 patienter blev 56 (89 pct.) korrekt bedømt af sygeplejerskerne til at være egnet til at modtage vaccinationen mod pneumokokker. Af de 56 patienter blev 46 efterfølgende vaccineret af og på anbefaling af en sygeplejerske.

Sammenlignet med vaccinationsraten inden tiltaget, oplevede langt flere patienter at blive vaccineret med en vaccine, der potentielt kan redde deres liv.