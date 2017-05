Desværre, kun abonnenter har adgang til at læse denne artikel. Allerede abonnent – log ind E-mail Adgangskode Husk mig Glemt dit password?

12 års fængsel. Det er dommen til den sygeplejerske, der er blevet kendt skyldig i fire drabsforsøg på ældre patienter på det sygehus i Nykøbing Falster, hvor hun arbejdede. Det har Nævningetinget i Østre Landsret besluttet med 16 stemmer for den 12 år lange dom og to stemmer for en dom på 10 år. Det […]