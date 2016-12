Patienter på Sygehus Lillebælt vil fremover blive mødt af læger, der gerne vil vide, om de benytter sig af alternativ form for behandling, som kan dække over alt fra zoneterapi og healing til hypnose eller samtaler med en præst.

Det skriver Politiken.

»Vi ved, at mange patienter benytter sig af komplementær behandling, og vi vil gerne møde patienterne der, hvor de er. For mange patienter er det vigtigt, og derfor vil vi gerne tage det alvorligt. Vi har brug for at se det hele menneske«, siger lægelig sygehusdirektør og tidligere formand for Lægeforeningen, Mads Koch Hansen til avisen.

Overlæge fra onkologisk afdeling på Vejle Sygehus, Lars Henrik Jensen, erkender, at det for mange i sundhedsvæsnet vil være ’ukendt land’ at skulle tale med patienter om komplementær behandling, men det er nødvendigt, mener han.

»Livet bliver vendt på hovedet, når man får diagnosen. Der skal tages hånd om familien, om arbejdssituationen, der kan måske indtræffe bivirkninger ved behandlingen, og så er der alle de nye tanker, man skal forholde sig til«, siger han.

Og det er vigtigt, at sundhedspersonalet kender deres patienters behov – også for at kunne rådgive dem, hvis de har behov for det.

»Vi vil gerne bygge bro, hvor der tidligere har været en tendens til at grave grøfter i forhold til det alternative. Vi vil gerne stå på samme side af grøften som patienten, fordi det er med til at understøtte et godt behandlingsforløb«, siger han.

Brugen af komplementær behandling har været stigende de seneste 25 år. I 1987 angav 10 procent af patienterne, at de havde benyttet alternativ behandling inden for det seneste år. I 2013 lå tallet på 27 procent.

Det er især patienter med alvorlige eller kroniske lidelser, der gør det. Blandt kræftpatienter gælder det f.eks. hver tredje.