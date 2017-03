Regeringen vil tage initiativ til oprettelsen af en ny uddannelse, der skal give sygeplejersker i kommunerne og almen praksis et kompetenceløft.

En ny specialuddannelse målrettet de kommunalt ansatte sygeplejersker og sygeplejersker i almen praksis skal give et kompetenceløft i det nære sundhedsvæsen. Det fortalte fungerende sundhedsminister Karen Ellemann (V) under en spørgetime i Folketinget, hvor ministeren løftede sløret initiativet, der er blevet til efter forslag fra Udvalget om det nære og sammenhængende sundhedsvæsen, der ellers har fået udsat tidsfristen for […]