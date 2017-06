Hospitalsledelserne i Region Syddanmark har truffet en pricipiel beslutning om, at læger på regionens hospitaler skal betale for lægernes efteruddanelse, så der opstår habilitetsproblemer.

Fremover kan læger i Region Syddanmark uddanne sig og holde sig opdateret på seneste viden inden for deres område uden at sætte deres habilitet over styr. Hospitalerne i Region Syddanmark vil betale for efteruddannelse af lægerne. Det har Region Syddanmarks koncernledelsesforum besluttet, skriver Region Syddanmark. Indtil videre er der tale om en principiel beslutning. Hvordan […]