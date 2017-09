Syddanmark laver tiltag for at bekæmpe ulighed i sundhedsvæsenet

Ligestillingsudvalget i Region Syddanmark vil gøre op med ulighed i sundhedsvæsenet. Det skal gøres ved at inspirere personalet på regionens sygehuse og institutioner til, hvordan de kan bekæmpe uligheden, fremgår det af en pressemeddelelse. »Vi skal blive ved med at have fokus på at bekæmpe uligheden i vores sundhedsvæsen. Det er ikke nogen nem opgave, […]