Syddanmark har succes med at droppe krav om øget aktivitet på sygehuse

Ledende overlæger i Region Syddanmark tilfredse med erfaringer efter et halvt års forsøg, hvor en række afdelinger har været undtaget fra kravet om at øge aktiviteten med to pct.

Mere fokus på kvalitet og bedre patientforløb, og mindre fokus på finansieringen, er nogle af de gevinster, som ledende overlæger på en række hospitalsafdelinger har kunnet høste efter et halvt års forsøg, hvor de ansatte på flere sygehusafdelinger i Region Syddanmark har kunnet ignorere kravet om mere aktivitet til de samme penge.

Ifølge JydskeVestkysten er det de overordnede konklusioner fra tre afdelinger på landsdelens tre sygehuse, som siden begyndelsen af året har deltaget i et forsøgsprojekt i regionen med deltagelse af i alt 27 sygehusafdelinger. De har fået lov til at fravige fra kravet om at øge aktiviteten med to procent, som i årevis har presset landets sygehusansatte, men også været årsag til, at ventelisterne er faldet.

Thomas Lund Sørensen, ledende overlæge på medicinsk afdeling, Sygehus Sønderjylland kalder ordningen en stor gevinst for patienten, og peger bl.a. på, at afdelingen har indført smartere forløb for patienter med eksempelvis både diabetes og dårlige nyrer, som tidligere kørte over to forløb med blodprøver i to ambulatorier, selvom der næsten var tale om de samme prøver. Nu tager hospitalet kun et sæt prøver og sammensætter et hold af læger, som kan alle relevante prøver for patienten.

»Under det gamle afregningssystem ville vi miste penge, og der var ikke noget incitament til at gøre det sådan, fordi vi skulle leve op til kravet om mere aktivitet. Nu har vi ikke længere en økonomisk trussel, og det er en befrielse. Tidligere kunne man være tilbøjelig til at producere sig ud af det, fordi man skulle nå et budget. Det var i virkeligheden ikke ordentligt over for patienten,« siger Thomas Lund Sørensen til til JydskeVestkysten.

Ledende overlæge Ejler Ejlersen, medicinsk afdeling på Vejle Sygehus, mener, at de politisk fastsatte økonomiske mål til øget aktivitet har været en hæmsko i forhold til at have optimalt fokus på kvaliteten, fordi kravet har presset sygehusene til hele tiden at skulle behandle endnu flere patienter.

»Tidligere har vi været nødt til at se, om det kostede os noget at gøre tingene smartere. Nu handler det mere om at se de rigtige patienter i stedet for at se så mange som muligt,« siger Ejler Ejlersen til JydskeVestkysten.

Både den politiske og administrative topledelse i Region Syddanmark har tidligere meldt ud, at tiden er inde til at gøre op med konstante krav om øget produktivitet på sygehusene, og regionsdirektør Stephanie Lose konstaterer i et tweet, at forsøget virker efter hensigten og giver mere og bedre sundhed.

Projektet i Region Syddanmark kører i 2017 og 2018, men vil ifølge regionsrådsformand Stephanie Lose (V) blive evalueret undervejs, første gang sidst på året.

»Vi er i sagens natur nødt til at have evalueringer på plads, før vi kan vurdere effekten af projektet. Men jeg er på nuværende tidspunkt blevet bekræftet i, at det bliver en vej, vi går videre ad. Samtidig kan det dog ikke undgås, at der nationalt kommer til at ske ændringer, når resultatet af vurderingen af aktivitetskravet er gjort op ved årsskiftet, og at denne kan få indflydelse på vores regionale projekt,« siger Stephanie Lose.