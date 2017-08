Lars Søndergård udgør ikke nogen aktuel risiko for patientsikkerheden. Inspektionen för vård och omsorg (lVO) afslutter sagen.

Sådan lyder det svenske tilsyn IVOs konklusion på en tilsynssag, som det tilbage i januar 2017 åbnede mod den danske læge og speciallæge i psykiatri, der siden foråret 2016 har arbejdet som overlæge ved misbrugsbehandlingscentret Capio Maria i Sydsverige. IVO skulle afklare, om Lars Søndergaard overholdt regler og retningslinjer i sin udredning og behandling af patienter på centret set i lyset af, at Styrelsen for Patientsikkerhed i Danmark i begyndelsen af 2016 indskrænkede hans autorisation, så han indtil videre ikke måtte arbejde som psykiater på dansk grund – dertil kom et forbud mod at udskrive antipsykotisk og beroligende medicin i en række ATC-grupper og et forbud mod at bestride en overlægestilling indenfor andre specialer herhjemme.

Af IVOs afgørelse, som Dagens Medicin har fået aktindsigt i, fremgår det, at det svenske tilsyn iværksatte et tilsyn på Lars Søndergård umiddelbart efter at det var være blevet orienteret om den danske afgørelse i december 2016. Det fik IVO til at rekvirere 16 journaler fra patienter, der ifølge eHälsomyndigheten har fået ordineret psykofarmaka af Lars Søndergård.

»IVO har gransket patientjournalerne og ikke fundet noget at anmærke ved Lars Søndergårds beskæftigelse,« står der i afgørelsen.

IVO har ifølge afgørelsen også modtaget en udtalelse fra driftschefen og dem medicinske direktør ved Capio Maria LARO Modtagelse, hvor Lars Søndergård arbejder. Udtalelsen beskriver modtagelsens procedurer som ‘klare og operationelle’ og forsikrer om, at der løbende sker ‘regelmæssig afstemning i kliniske spørgsmål’. Udtalelsen beskriver, at ‘Lars Söndergård udførte sit arbejde på et passende niveau’ og ‘demonstrerer overholdelse af forretningsrutiner og plejeprogrammer.’

Det er ikke første gang, at IVO har undersøgt Lars Søndergaards virke i Sverige. Det gjorde det også tibage i sommeren 2014 efter at det svenske tilsyn var blevet orienteret om at det danske tilsyn et år tidligere havde indskrænket Lars Søndergaards autorisation, så han ikke længere måtte arbejde selvstændigt som psykiater i Danmark efter en sag om overmedicinering på Psykiatrisk Center Glostrup.

Via et vikarbureau havde Lars Søndergård efteråret forinden fået job som overlæge i den svenske retspsykiatri, hvor han arbejdede indtil at det svenske tilsyn blev bekendt med den danske tilsynssag. Det fik det svenske tilsyn til at granske de svenske patienters journaler og på den baggrund udtale alvorlig kritik af Lars Søndergårds diagnostik og medicinering.

Den indskrænkning, Lars Søndergård har i øjeblikket i Danmark, blev iværksat i februar 2016 og skal tages op til genovervejelse efter højst to år.