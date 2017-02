Desværre, kun abonnenter har adgang til at læse denne artikel. Allerede abonnent – log ind E-mail Adgangskode Husk mig Glemt dit password?

Det svenske Läkemedelvärket anbefaler, at læger de nye NOAK-midler frem for warfarin, når de skal sætte nye patienter med atrieflimren i antikoagulerende behandling. Det fremgår af en ny behandlingsvejledning, som de svenske myndigheder har offentliggjort. I vejledningen anbefales det, at alle patienter med atrieflimren og forhøjet risiko for blodpropper sættes i behandling med oral antikoagulerende midler, […]